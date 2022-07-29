По его словам, российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии.

В ночь на 29 июля россияне убили часть пленных военных полка "Азов", которые находились в колонии в оккупированной РФ Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщил лидер движения "Азов" Андрей Билецкий в Telegram.

"Относительно удара по колонии в Еленовке, где находятся наши с "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа - снят людоедский фильм об "Азовстале"", - написал Билецкий.

По его словам, сейчас собирается информация о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.

"Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более - соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны. Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, поэтому пытается нас уничтожить вероломством. Я, от имени азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", - отметил Билецкий.

Удар по колонии с украинскими военнопленными

Утром, 29 июля, пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по бараке Еленовской колонии.

При этом кремлевские пропагандисты, пытаясь скрыть следы военного преступления, обвинили в ударе украинских военных.

По обновленной информации росСМИ, погибших уже более 50.

Украинская разведка зафиксировала артиллерийские обстрелы в направлении Еленовки, где утром, 29 июля, по словам кремлевских пропагандистов, погибли более 40 украинских военнопленных.

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