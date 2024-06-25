Для ВСУ иранские "шахеды", которые запускают оккупанты, долгое время были серьезной проблемой.

Украинские военные мобильного подразделения ПВО знают, что должны быть очень быстрыми.

Об этом написал корреспондент немецкого издания BILD Бьерн Штритцель, который сопровождал военных во время ночного выезда на востоке страны. Журналист поделился, что военные могут использовать прожектор для обнаружения дронов, но он также выдает их собственное местоположение, поэтому действовать они должны очень быстро.

"Нам всегда приходится быстро отступать после операций, чтобы не пострадать", - рассказал командир с позывным "Никола".

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Для ВСУ иранские "шахеды", которые запускают оккупанты, долгое время были серьезной проблемой, поскольку они использовались в большом количестве для преодоления системы украинской ПВО. В ответ на этот вызов были созданы мобильные группы противовоздушной обороны.

"В основном мы работаем с пулеметами Браунинг на пикапах", - рассказал "Никола".

Необходимую информацию от украинской разведки он получает на планшет в режиме реального времени: "Мы можем видеть, когда российские беспилотники приближаются к городу". Журналист отметил, что как только он распознает, что БПЛА приближаются к определенному сектору города, он сообщает об этом своим группам, находящимся в этом районе.

В отличие от того, что было два года назад, оккупанты больше не посылают огромные стаи дронов, а программируют их так, чтобы они избегали украинских позиций ПВО, поэтому высокомобильные группы ПВО занимают разрозненные позиции, отметил журналист.

"Они знают, что должны быть очень быстрыми. У них есть лишь короткий промежуток времени, чтобы поймать "шахеды", которые могут лететь со скоростью 250 км/ч", - сообщил журналист и добавил, что украинским военным помогают тепловизоры, лазеры и прожекторы, но прежде всего стрелок должен точно стрелять из пулемета по быстро движущейся цели, а это огромный труд.

Война в Украине: новости

Оккупанты ежедневно теряют вблизи Часового Яра до 80 человек живой силы, но не отказываются от попытки захватить город. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. "Пытается и лезть в лоб и обходить по флангам, чтобы завладеть городом Часов Яр", - отметил он. Спикер добавил, что при попытках атак враг теряет на этом направлении - от 60 до 80 человек.

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