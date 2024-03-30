За этим копированием стоит реальная нехватка не то что ЗРГК "Панцирь", а значительно более простого зенитного вооружения.

Россия в очередной раз копирует украинские оборонные идеи - на этот раз по созданию мобильных групп ПВО, которые должны отражать атаки дальнобойных дронов-камикадзе в тылу, а также ликвидировать угрозу БПЛА в прифронтовой зоне. Как пишет Defence Express, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.

Отмечается, что сейчас такие группы создаются в составе общевойсковых армий, а также в войсках противовоздушной обороны и воздушных силах. Они будут вооружены зенитками ЗУ-23-2 на грузовиках и крупнокалиберными пулеметами на пикапах.

Кроме того, считают эксперты, следует ожидать копирования всех других особенностей, которые уже отработаны в Силах обороны Украины - с применением прожекторов, копированием системы управления такими подразделениями на основе передачи информации о целях из общей системы радиолокационного наблюдения и тому подобное.

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Также в состав таких групп в России будут введены машины-дымогенераторы, которые должны прикрывать объект дымовой завесой. Для этого в распоряжении врага в войсках РХБЗ есть машины типа ТДА-М и ТДА-3. Но их использование и эффективность для прикрытия объектов зависят от погодных условий, в первую очередь - ветра, а также количества самих машин, выделенных для выполнения задачи, отмечают аналитики.

В то же время, как пишет DE, такие российские инновации свидетельствуют о том, что оккупантам не хватает не только специализированных и значительно более эффективных для этой задачи ЗРГК "Панцирь", но и значительно более простого зенитного вооружения.

"В любом случае, для врага задача прикрыть даже такими мобильными группами свою территорию будет довольно сложной и масштабной задачей, потому что в этом случае большая территория РФ играет против него, особенно в условиях вариативности целей, которые находятся под угрозой поражения. Также это в любом случае это отвлечет определенные ресурсы противника, который теперь вынужден выполнять и такие задачи", - отмечают аналитики.

Российская ПВО не справляется с атаками украинских дронов

Российские силы противовоздушной обороны испытывают серьезные трудности в борьбе с украинскими дронами, которые атакуют стратегические объекты в глубине территории РФ. И, как отмечают партизаны движения АТЕШ, за неспособность сбивать украинские беспилотники российское командование жестко наказывает военнослужащих из подразделений ПВО.

Так, за неспособность противодействовать украинским дроновым атакам к российским военнослужащим ПВО применяют понижение в воинском звании, наложение взысканий, а в крайнем случае, даже отправку на войну в Украину.

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