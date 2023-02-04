Под приказ о расстреле подпадают оккупанты, которые отказываются штурмовать позиции ВСУ.

Оккупанты убивают друг друга под Бахмутом Донецкой области. В частности, командиры приказывают ликвидировать старших штурмовых групп, которые отказываются идти в бой.

Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих" со ссылкой на радиоперехват оккупантов, в одном из случаев оккупантам приказали убить захватчика, который отказывался вести свою группу в наступление и заставить таким образом других подчиниться приказу.

"От командира: передай "Койоту", чтобы расстрелял Устинова, брал его группу и шел вперед штурмовать " - заявил один оккупант другому по радиосвязи.

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Кроме того, он приказал забрать от убитого Устинова радиостанцию и передать тому, кому она нужна.

"Если он его, бл*дь, не расстреляет там и Устинов каким-то образом дойдет сюда - он, с*ка, будет умирать долго. Так и передай", - добавил захватчик.

Другой оккупант спокойно заявил, что все "принял" и, очевидно, пошел озвучить приказ исполнителю этого убийства.

Ситуация в Бахмуте

На окраинах Бахмута уже несколько месяцев идут тяжелые бои. Русские поливают город плотным огнем из всех вооружений. В американском Институте изучения войны объяснили, почему оккупанты под Бахмутом до сих пор не выдохлись после месяцев ожесточенных боев, пока украинские защитники героически держат там оборону. Аналитики говорят, что ведение российских регулярных сил на линию фронта в Бахмуте компенсировало кульминацию наступления группы "Вагнера" и сохранило инициативу российских операций вокруг города.

Одновременно в ISW подчеркнули, что захват Бахмута русскими войсками не является неизбежным. Однако ВСУ могут отступить из города, чтобы избежать неоправданно высоких потерь.

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