Несмотря на колоссальные потери, оккупанты продолжают активные наступательные действия в районе Бахмута.

Россия смогла сохранить наступательный импульс в районе Бахмута после нескольких месяцев тяжелых боев за счет переброски на этот участок десантных частей регулярной армии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что еще в конце декабря стало очевидным приближение кульминации в битве за Бахмут. В январе должен был наступить перелом в этом сражении, поскольку силы "Группы Вагнера" уже были предельно истощены.

"Введение российских обычных сил на линию фронта в Бахмуте компенсировало кульминацию наступления группы Вагнера и сохранило инициативу российских операций вокруг города", – заявили в ISW.

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Институт ссылается на командира одного из украинских подразделений, действующих в Бахмуте. По его словам, россияне усилили это направление за счет "сверхквалифицированных" подразделений регулярных войск. Другой украинский командир из Бахмута подтвердил эту информацию и уточнил, что под Бахмут Россия перебросила десантников.

Битва за Бахмут – последние новости

В последние дни оккупанты прилагают усилия к тому, чтобы перерезать последние остающиеся пути снабжения украинского гарнизона в Бахмуте.

Однако аналитики пока не видят признаков окружения Бахмута российскими войсками. Если ситуация ухудшится, командование успеет вывести украинские подразделения из города.

Ранее стало известно, что российское командование решило перебросить дополнительные силы на Бахмутское направление, где наступающие вагнеровцы понесли тяжелые потери.

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