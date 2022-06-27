Для полной защиты Украине нужны противоракетные системы Patriot, считает Михаил Самусь.

Передвижные норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые для Украины готовы закупить США, не смогут полностью защитить украинские города от ракетных ударов России.

Такое мнение в эфире телемарафона FREEDOM высказал военный эксперт Михаил Самусь.

"Эта система средней дальности, даже можно сказать малой средней дальности – до 40 километров в зависимости от модификации ракеты. Поэтому некоторые специалисты рассматривают это (передачу Украине систем ПВО NASAMS) как промежуточный вариант: сначала мы получаем NASAMS, а после них – более дальнобойные противоракетные системы Patriot. И тогда у нас будет многослойная противовоздушная и противоракетная оборона", – отметил он.

Одна система ПВО NASAMS даст Украине возможность прикрыть сравнительно небольшой участок местности, добавил Самусь: "Только такими системами мы, к сожалению, не сможем "закрыть" всю территорию Украины или даже прикрыть наши большие города".

"Если мы говорим о гарантированном прикрытии территории Украины, нужно обязательно говорить о системах противоракетной обороны Patriot, которые имеют дальность более 100 километров, – заявил эксперт. – Размещение систем NASAMS и Patriot даст возможность создать многослойную систему и применять ее против различных типов ракет".

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.

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