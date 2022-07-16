Стало известно, где именно и сколько кораблей Россия держит на боевом дежурстве.
Подробную информацию об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Известно, что:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских носителя опреативно-тактических ракет "Калибр";
- в Средиземном море – 5 вражеских носителей "Калибр" и 2 ракетных крейсера;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации 6 кораблями и катерами.
Также в ВМС сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: к Азовскому морю – 20 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 31 судно, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), системы автоматической идентификации (AIS), выключая на гражданских судах в акватории Азовского моря", – говорится в сообщении.
Напомним, по информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по украинским городам более 2960 ракет: "Главная цель ракет – гражданские объекты".
По его словам, это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом.