Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей.

Возросло число жертв российской ракетной атаки в Виннице, произошедшей 14 июля. В больнице скончалась женщина, у которой было 85% ожогов.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. Таким образом, число жертв удара по центру города возросло до 24.

"К сожалению, еще одна женщина умерла сегодня в больнице - 85% ожогов. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей. 4 остаются в розыске пропавших без вести", - говорится в сообщении Борзова.

Россия атаковала Винницу ракетами: что известно

14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

15 июля в городе был объявлен траур по погибшим.

Ранее сообщалось, что жертвой ракетной атаки РФ в Виннице стала 4-летняя девочка Лиза, ее мама в тяжелом состоянии в реанимации.

15 июля стало известно о смерти мамы с маленьким сыном в результате удара России по центру Винницы.

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