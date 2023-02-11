На Волновахском направлении враг применил "Грады".

Российские захватчики ночью и утром продолжали обстреливать из артиллерии и РСЗО "Град" населенные пункты Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информируя о ситуации в области.

"Ночью россияне обстреляли относительно далекую от фронта Карловку Новогродовской громады — поврежден дом. На Волновахском направлении враг применил "Грады" в Богоявленке, под постоянными обстрелами Угледар — без пострадавших", - отметил Кириленко.

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По его словам, на Донецком направлении под огнем были Марьинка, Георгиевка и Максимильяновка, в последней разрушен дом.

"Кураховская громада подверглась 5 обстрелам, в Успеновке ранены 3 человека, повреждены 17 домов, школа, админздание и магазин. На утро Авдеевка подверглась артобстрелу и обстрелу из "Градов" — без жертв", - сообщил председатель ОВА.

Кроме того, по его данным, на Горловском направлении три дома повреждены в Константиновской громаде, в Соледарской – 5.

В Бахмуте повреждены админздание и девятиэтажка, в Красной Горе Бахмутской громады погиб один человек.

Ситуация на Донбассе

За сутки, 8 февраля 2023 года, украинские воины отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и еще 16 населенных пунктах на Донбассе.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили на Донбассе группу российских оккупантов. Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район украинских огневых позиций.

Боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко заявил, что на Донетчине и Луганщине фиксируется активизация фронта. На линии соприкосновения продолжаются огневые контакты с российскими оккупантами. Ситуация в этих областях напряженная.

10 февраля 2023 года Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что по всей линии фронта в последние дни ощущается эскалация боевых действий. Ситуация ухудшилась на трех основных направлениях в Донецкой области.

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