Россияне заваривают люки и организовывают огневые точки прямо в домах мирного населения.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что жителей временно оккупированного Херсона ждут не самые приятные новости. По его мнению, в городе будут уличные бои.

Об этом Жданов рассказал в прямом эфире.

"Да, к величайшему сожалению уличные бои в Херсоне это реальность. Город готовят, кстати, к уличным боям... (Оккупанты - УНИАН) заваривают и подрывают люки, где есть коммуникации, кабели связи электрические, перерезают кабеля. Также минируют коллекторы канализационные... Организовывают огневые точки в жилых домах, переодевая своих солдат в гражданскую форму одежды, чтобы имитировать местное население, якобы местное население сопротивляется приходу вооруженных сил Украины", - рассказал эксперт.

По словам Жданова, жители Херсона могут помочь ВСУ. Украинцам стоит быть бдительными и обращать внимание, где именно в оккупированном городе рашисты устраивают склады оружия, где они селятся.

Если россияне начинают сносить припасы и переодеваться в гражданскую одежду, то они могут готовить огневые точки. Херсонцы потом смогут передать эти данные ВСУ и помочь защитникам Украины быстрее выбить рашистов.

Ситуация в Херсоне: что известно

Как сообщает британская разведка, действия РФ в Херсоне свидетельствуют о подготовке отхода из города. Действия РФ в Херсоне свидетельствуют о подготовке отхода из города.

По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября, прогнозирует он.

На фоне этого Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы во временно оккупированном Севастополе и заявила, что Черноморский флот Российской Федерации "худеет" и превращается во флотилию.

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