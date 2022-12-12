По словам представителя Восточной группировки войск, на Авдеевском направлении также продолжаются ожесточенные бои.

Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что за сутки оккупанты осуществляют более 200 обстрелов позиций ВСУ на Бахмутском направлении.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что Бахмут остается главной точкой удара для врага. Несмотря на старания РФ, украинские защитники отслеживают группы противника и наносят по ним удары.

"Они сосредоточили всю артиллерию и авиацию, РСЗО. Вокруг Бахмута противник сменил тактику. Вместо БТГ противник начал использовать штурмовые вновь созданные отряды, которые нацелены на атакующие действия. Под прикрытием местности и погоды они пытаются подойти к нашим передовым линиям, вступить в ближний бой, чтобы связать подразделения ВСУ боем и прорвать нашу оборону", - отметил Череватый.

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По его словам, на Авдеевском направлении сейчас также продолжаются ожесточенные бои.

"Противник пытается прорвать нашу оборону, бросает в бой мобилизованные подразделения. На Луганщине ВСУ держат инициативу за собой. Однако время от времени враг доукомплектовывается и пытается атаковать. Все атаки врага завершаются большими потерями и отступлением противника", - подытожил представитель восточной группировки войск.

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По словам эксперта Александра Коваленко, украинский город Бахмут становится самым насыщенным районом по количеству артиллерии русских войск во всей зоне боевых действий.

Ежедневно россияне атакуют города Авдеевка, Бахмут, Горняк, Курахово пгт Великая Новоселка, села Бердычи, Каменка, Дружба.

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