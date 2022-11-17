Тем временем украинские воины отбили вражеские атаки в районе семи населенных пунктов.

За сутки российские оккупанты нанесли четыре авиационных и шесть ракетных ударов по территории Украины.

Как сообщает на странице в Facebook Генштаб ВСУ, враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии соприкосновения.

"Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также, за прошедшие сутки, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также подчеркнули, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Между тем, как отметили в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

На других направлениях враг совершал обстрелы. Так, на Слобожанском направлении оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка.

На Бахмутском направлении российские захватчики атаковали из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорный, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка, а на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки.

На Новопавловском направлении противник стрелял из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки, а на Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре

Во время массированного ракетного удара РФ по Украине 10 октября были зафиксированы "прилеты" в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение было нарушено практически по всей стране.

Уже 11 октября Россия повторила масштабную атаку. Страна-террорист осуществила 33 обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины.

15 ноября 2022 года Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что после поражений на военной и международной аренах враг совершает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный урон нашей энергосистеме накануне зимы.

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