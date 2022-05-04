По его словам, эта информация требует уточнений.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сообщения о том, что российские оккупанты якобы прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В эфире 24 канала Арестович заявил, что пока неизвестно о состоянии дел и информация требует уточнений.

"Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они много раз проверены. Минобороны очень подробно все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение", - сказал он.

Ранее сегодня мэр Мариуполя Вадим Бойченко частично подтвердил информацию СМИ о прорыве оккупантов на "Азовсталь". В прямом эфире национального телемарафона он дал следующий комментарий: "Сегодня идут тяжелые бои на территории крепости нашей, "Азовсталь". Наши ребята защищают эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, работает авиация, корабли подошли и тоже тушат по этой крепости".

Новый штурм "Азовстали": что известно

На прошлой неделе украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода. Всего удалось вывезти более ста человек. Они уже прибыли в Запорожье, но еще несколько сотен граждан остаются в бункерах на "Азовстали".

Российские оккупанты начали штурм завода вчера, 3 мая. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и задействовал огромное количество пехоты. Украинские защитники пообещали сделать все возможное, чтобы отразить атаку. Однако с тех пор они не выходили на связь.