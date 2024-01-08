Захватчики также потеряли 28 единиц военной техники, в частности, шесть артиллерийских систем.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявляет, что за прошедшие сутки, 7 января, около 10 российских оккупантов сдались в плен, а общие потери врага составили 416 человек.

В своем Telegram-канале он отметил, что количество вражеских артобстрелов несколько снизилось - до 617 за минувшие сутки.

"Но враг активно продолжает наносить авиаудары - в операционной зоне ОСУВ "Таврия" зафиксирован 31 такой случай. Оккупанты провели 25 боевых столкновений. Снова около десяти захватчиков сдались в плен", - сообщил Тарнавский.

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В то же время наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 416 человек и 28 единиц военной техники. В частности, 5 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗО, 10 БПЛА, 6 автомобилей. Уничтожены 2 склада боеприпасов", - отметил командующий.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 7 января, подразделения ВСУ ликвидировали на фронте еще 440 российских военных. Потери РФ в войне против Украины выросли до 365 170 человек.

Бойцы Сил обороны на Донецком направлении уничтожили новейший российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2".

На фронте между ВСУ и оккупационными войсками произошло 35 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском направлении-там было более 20 штурмов.

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