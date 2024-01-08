Захватчики штурмовали на семи направлениях фронта

За прошедшие сутки, 7 января, на фронте между ВСУ и оккупационными войсками произошло 35 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

"На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области", - отметили в ведомстве.

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Тем временем на Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины не дают врагу окружить Авдеевку. Они отразили шесть атак захватчиков вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также продолжаются бои на Марьинском направлении - в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области отбили 3 атаки. На Запорожском направлении враг совершил безуспешную атаку западнее Вербового.

"На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны. В то же время, наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавили в Генштабе.

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Несколько ранее в ВСУ сообщали, что в районе Авдеевки враг несет колоссальные потери - в посадках сейчас ржавеют сотни единиц подбитой бронетехники противника.

В то же время на Бахмутском направлении активизировалась российская артиллерия и авиация, которой враг наносит массированные удары по городам.

На Херсонщине Вооруженные Силы Украины уничтожили два наблюдательных комплекса "Муром-м", которые еще называют "глазом Мордора", и всепогодную радиолокационную станцию "Каста".

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