Около десятка противников сдались в плен, поделился командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток российские захватчики совершили 1 007 артобстрелов, 32 авиаудара, восемь ракетных ударов, и произошло 38 боевых столкновений.

Украинские воины стойко держат оборону, а также проводят активные действия, сообщил командующий ОСГВ "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram. Офицер добавил, что за сутки потери врага составляют 493 человека и 46 единиц военной техники, в том числе одна единица спецтехники, 10 машин, 12 дронов, два средства противовоздушной обороны, 12 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и один танк.

"Уничтожены три склада боеприпасов. Около десятка оккупантов сдались в плен", - поделился Тарнавский.

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Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Утром 7 января Генштаб ВСУ сообщил, что на ряде направлений фронта произошли боевые столкновения, и россияне от наших защитников получили достойный отпор. Россия на украинской земле уже понесла колоссальные потери. Потери врага на 7 января 2024 года уже составляют примерно 364 тысячи 730 захватчиков.

Сегодня также стало известно, что возле Бахмута Донецкой области украинские пограничники дронами поразили несколько позиций противника, и была ликвидирована вражеская пехота.

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