Комплекс уничтожен во время разведывательных действий на Донецком направлении.

Бойцы Сил обороны на Донецком направлении уничтожили новейший российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2". Об этом сообщают Силы спецопераций ВСУ в Телеграмм, добавив видео уничтожения вражеской техники.

Отмечается, что российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" обнаружили операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении.

"Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью", - сообщают в Силах спецопераций.

Российский комплекс РЭБ " Тирада-2" - что известно

Комплекс предназначен для вывода из строя спутников связи. Как отмечали в российском Минобороны, вывод спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.

Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "Тирада-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.

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