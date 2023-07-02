В ЦНС подчеркнули, что международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий.

Российские захватчики готовятся к новой волне мобилизации населения временно оккупированных территорий юга. В Запорожской области так называемая администрация создала 44 "военно-учетных стола", в которых все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства.

Как подчеркнули в Центре национального сопротивления, гауляйтер-предатель Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение. Он распространяет манипулятивную информацию относительно "результативной работы оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья".

"Фактически, имеем очередное преступление оккупантов в регионе, ведь международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий", – отметили в сообщении.

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Оккупанты проводят карательную операцию на захваченной территории. На оккупированной Херсонщине россияне и коллаборанты проводят обыски, избивают людей и пытают их.

В то же время на временно оккупированных территориях Луганщины россияне планируют готовить санитарных инструкторов из школьниц. По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, захватчики также меняют школьную программу. В новом учебном году в школах так называемой "ЛНР" вместо дисциплины по безопасности жизни в программу включат пропагандистский предмет "Защита родины".

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