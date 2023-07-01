Противники очень напуганы активностью украинских партизан, отметили в движении "Атеш".

На оккупированной части Херсонской области российские захватчики вместе с коллаборантами проводят обыски, избивают людей и пытают.

Противники в районе ряда населенных пунктов - Тарасовка, Великие Копани, Раденск - "проводят карательную операцию", сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"…Вооруженные люди на военной технике при участии местных предателей проводят обыски, проверяют мобильные телефоны, избивают и пытают местных жителей", - сказано в сообщении партизан.

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По сведениям "Атеш", оккупанты очень напуганы активностью украинских партизан, особенно их тревожит Тарасовка. "Но никакие меры не смогут остановить движение сопротивления", - отмечается на канале.

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Как сообщал УНИАН, украинцы на временно оккупированных Россией территориях практически лишены возможности отказаться от российского паспорта.

26 июня в эфире телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что такая паспортизация является одной из мер, которыми враг пытается давить на людей на временно оккупированных территориях для того, чтобы склонять их на свою сторону, людей этой паспортизацией "очень жестоко шантажируют".

По ее словам, на кону стоит фактически жизнь людей, потому что без паспорта не получишь медицинское обслуживание, не спасут тебя без паспорта из района бедствия.

Гуменюк сказала, что на оккупированой части Херсонской области "гуманитарная ситуация кризисная", и у людей нет питьевой воды, нет продуктов, - они обменивают жизнь на этот "документ".

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