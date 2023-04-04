По словам министра, российские захватчики на оккупированных территориях Украины "собирают вещи".

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук советует украинцам на временно оккупированных территориях или эвакуироваться в третьи страны, или "готовиться".

"На временно оккупированных территориях тревожно. Это и не удивительно. У оккупационных чиновников еще есть немного времени убраться оттуда", – сообщила Верещук в Telegram.

По словам министра, некоторые "чиновники" на оккупированных территориях уже собирают вещи.

Видео дня

"Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится", – добавила Верещук.

Она посоветовала украинцам на ВОТ или временно выехать в третьи страны, или "готовиться", вероятно, имея в виду контрнаступление украинской армии.

"Что делать, знаете. Главное – беречь себя и детей", – подчеркнула глава Минреинтеграции.

Бегство россиян с оккупированных территорий

27 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что оккупационная самопровозглашенная "власть" в Херсонской области готовится к бегству на территорию Крыма из-за опасений деоккупации. Для перевозки коллаборантов используются военные грузовые автомобили, с собой разрешили брать только ручной багаж.

Кроме того, 1 марта в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают эвакуироваться из Крыма.

13 марта Верещук заявила, что российские оккупанты на временно оккупированных территориях начали подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей.

Вас также могут заинтересовать новости: