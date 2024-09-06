Возможно, это семьи военных РФ или тех, кто приехал работать на оккупированную территорию.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года определенная часть Украины остается пока оккупированной и заселяется россиянами, которые занимают, как правило, квартиры людей, временно выехавших из-за войны. В частности, много чужаков появилось в Запорожье.

"В курортном городе Приморское на оккупированной части Запорожской области наблюдается увеличение населения по сравнению с 2022 годом, когда армия РФ оккупировала город и украинцы массово выезжали оттуда", - пишет "Радио Свобода".

По данным начальницы Приморской городской военной администрации Светланы Македонской, в настоящее время количество населения увеличилось за счет людей, которые приехали туда жить.

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"Возможно, это семьи военных или тех людей, которые приехали работать на оккупированную территорию. Это преимущественно жители Кавказа. В городе очень много гражданских незнакомых людей", - сказала она.

В то же время по ее словам, количество именно военных РФ в последнее время уменьшилось. По мнению женщины, не исключено, что из Запорожья некоторых российских военных перебросили в Курскую область РФ, часть которой контролируют ВСУ.

"У них произошла ротация и количество военных в населенных пунктов значительно уменьшилось. Наверняка это связано с событиями, которые происходят в Курске", - предположила Македонская.

Издание напомнило, что ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что российская оккупационная власть хочет изменить этнический состав населения на захваченных территориях Украины. По его словам, захватчики планируют завезти на захваченную часть региона не менее 50 тысяч россиян и представителей других народов, живущих в РФ.

Федоров подчеркнул, что это - политика насильственного изменения этнического состава жителей захваченных территорий. Чиновник отметил, что россиянам обещают "благоприятные условия для жизни", вероятно, за счет имущества местных жителей, которые выехали из оккупации или не смогли доказать свое право собственности на жилье или землю.

Также зимой кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о льготной ипотеке под два процента годовых на оккупированных территориях Украины. Кроме российских военных, льготным кредитом могут воспользоваться жители, в частности, Дальнего Востока России.

Ситуация на оккупированной территории

Напомним, еще в 2022 году стало известно, что Кремль вербует пополнение своих войск среди жителей Дальнего Востока и Камчатки, надеясь, что они будут более эффективны в зимний период. В частности, в РФ было объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, который находится в Украине. Тогда официальный Кремль признал, что не имеет достаточно бюджетных средств на эти нужды.

В 2023 году ЦНС сообщал, что Россия "переселила" на оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Азии.

РФ намерена отобрать более 50 тысяч квартир украинцев на оккупированных территориях. По намерениям оккупантов, они сначала отберут жилье тех украинцев, которые выехали из Донецкой и Луганской областей еще 10 лет назад.

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