Массовый завоз мигрантов на оккупированные территории уже привел к созданию этнических преступных группировок.

Российские захватчики пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины. Враг массово свозит туда мигрантов из Центральной Азии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что общее количество таких мигрантов на оккупированных территориях Украины уже перевалило за 100 тысяч человек.

Большинство "переселенных" Россией жителей Центральной Азии работает на стройках. В дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

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"Такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью организованных преступных групп россияне пытаются улучшить контролируемость региона, который им не принадлежит", – отметили в Центре нацсопротивления.

Отметим, что к странам Центральной Азии относятся Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также Казахстан.

Как РФ меняет демографическую картину на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения российские войска убили тысячи мирных украинцев на оккупированных территориях. Сотни тысяч человек покинули свое место жительства – выехали либо на свободную от захватчиков территорию Украины, либо на территорию других стран.

Местных жителей россияне заставляют уезжать из-за безработицы и гуманитарной катастрофы, а вместо них завозят мигрантов, лояльных к России. В частности, такая тенденция прослеживается в Донецкой области. Только в Мариуполь РФ "переселила" более 30 тысяч мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа.

Кроме того, оккупанты незаконно вывозят украинцев на территорию РФ. Тысячи депортированных – дети. Некоторых отдают на усыновление в российские семьи даже несмотря на то, что у них есть родители и родственники в Украине. Часть маленьких украинцев уже удалось вернуть на родину.

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