Некоторые беспилотники сбивали средствами ПВО, а некоторые - поразили системы РЭБ.

В ночь на 4 августа во временно оккупированном Крыма раздались взрывы.

Как сообщают российские паблики, Феодосия ночью вздрагивала от взрывов, работала ПВО. Впрочем оккупанты признали атаку только утром.

Как пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на захватчиков, ночью Феодосию якобы атаковали 13 украинских беспилотников. Все они якобы были уничтожены.

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"Десять из них поражены системой ПВО, еще три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений на земле нет", - пишет канал.

Что происходит в Крыму сейчас

В последнее время в Крыму становится все тревожнее, особенно после поражения Крымского моста 17 июля. Уже через несколько дней, 20 июля, в оккупированном крымском поселке Гвардейское, где расположена воздушная база россиян, уже раздавались взрывы. Тогда оккупанты утверждали, что ПВО смогла перехватить все БПЛА, летевшие на аэродром.

Вечером 28 июля "бавовна" пожаловала на военный склад оккупантов в Казачьей бухте. Там дислоцируется морская пехота захватчиков.

Утром 29 июля ВСУ ударили ракетами по Чонгарскому мосту, который имеет стратегическое значение и уже подвергался ударам ранее. Примечательно, что оккупанты – ни гауляйтери, ни "военкоры" – никоим образом не сообщили об этой атаке, хотя ее успешность подтверждают фото в сети.

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