Большинство проукраински настроенного населения уехало из оккупированного Донбасса еще несколько лет назад, те же, кто остался, могут демонстрировать сопротивление освобождению региона, говорит эксперт.

Реинтегрировать оккупированные территории Донбасса в Украину будет сложнее, по сравнению с Крымом. Причиной этому являются боевые действия, которые заставили большинство проукраинского населения уехать из региона.

" Я убеждена, что Крым и Донбасс – это разные вещи. Нам значительно проще справиться в Крыму: если оттуда убрать российских военных, то там останется высокая доля людей, настроенных проукраински. Потому что когда Крым аннексировали, там не было войны, и многие люди просто не уехали оттуда, несмотря на свои настроения. Вторая особенность Крыма – там есть крымские татары, которые настроены проукраински", – заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим".

В то же время ситуация с Донбассом, по словам эксперта, принципиально иная. Она подчеркнула, что "там была пролита кровь". Однако большинство проукраински настроенных людей выехало с началом боевых действий, и деоккупация населенных пунктов может вызвать сопротивление от тех лиц, которые все эти годы проживали под российской оккупационной властью. По словам Либановой, это станет риском для появления пророссийской власти на местных выборах.

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"Я не понимаю, как мы можем там организовать выборы – местные или неместные. Меня больше всего беспокоят именно местные выборы. Мы что, получим там пророссийскую власть? Как европейцы 21 века мы не можем, как в Судетах, посадить немцев в поезд – и пусть едут себе. Поэтому определенного рецепта нет, по крайней мере, я его не знаю", – резюмировала Либанова.

Война в Украине: важные новости

Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону на некоторых направлениях, пока на других есть заметные успехи. Так, по словам заместителя директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ Николая Уршаловича, возле Кременной Луганской области воины держат позиции, несмотря на тяжелую ситуацию. Там продолжаются ожесточенные бои.

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что на Бахмутском направлении есть продвижение украинских сил. Враг ведет активные наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях, однако ВСУ срывают их планы. Противник несет значительные потери.

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