В Днепропетровской, Хмельницкой и Винницкой областях горят воинские части и склады.

В Луганской области оккупанты захватили два села и взорвали телебашню в Луцке.

Об этом сообщает ГСЧС в оперативной информации относительно последствий вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00.

- Хмельницкая область: вследствие артобстрела - возгорание состава ГСМ воинской части с. Староконстантинов.

- Днепропетровская область: г. Краснополье и Марганец - пожар на военных складах.

- Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан - пожар в воинских частях.

- м. Луцк - взорвали телебашню.

- Киевская область: пожар воинской части вблизи г. Бровары.

Захвачены села Городище и Меловое Луганской области.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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