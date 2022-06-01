Она получила отпор и вернулась на исходные позиции.

На юге Украины продолжаются боевые действия на линии соприкосновения, российские оккупанты ищут средства противодействия контрнаступлению украинских сил.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

Спецподразделения рашистов взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

Враг продолжает прикрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем и обстреливать населенные пункты кассетными боеприпасами из РСЗО "Торнадо-С" и орудий дальнобойной ствольной артиллерии "Пион".

В Николаеве вражеские снаряды разорвались во дворе многоквартирных домов, уничтожили хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбило стекла, а несколько снарядов разорвались на огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет.

В районе Добрянки, на севере Херсонщины вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в тыл украинских подразделений, но получила отпор от стрельцов и вернулась на исходные позиции.

В то же время рашисты проводили воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом типа "Орлан-10". Его уничтожили метким выстрелом бойцов зенитно-ракетного подразделения.

Всего за сутки ракетно-артиллерийские подразделения и авиация уничтожили 70 рашистов, самоходную артустановку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной техники и 5 – автомобильной. Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Отмечается, что корабельная группировка врага продолжает блокировать судоходство, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару два фрегата, оснащенные крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить от поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области", - отмечают в ОК.

В командовании не видят подготовки десантной операции, однако не исключат попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная, или демонстративный обстрел прибрежных районов.

Также штормом сегодня сорвало с якоря две вражеские морские мины. Одну отнесло волнами до пологого песчаного берега Одесской области, где его обезвредили, отвезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую подорвали на безопасном расстоянии прямо в море.

Ранее сообщалось, что американские аналитики прокомментировали контратаку ВСУ под Херсоном и показали карту.

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