Шойгу пытается снизить ожидания в отношении способности российской армии добиться важных успехов.

Минобороны России врет об "активной обороне" своих войск в районе Авдеевки Донецкой области, чтобы скрыть отсутствие прогресса оккупантов в наступлении.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, враг не может трансформировать тактические достижения на фронте в оперативно значимые успехи. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что наступательные действия в Украине — это часть "активной обороны". Сейчас он пытается уменьшить ожидания относительно способности оккупационных сил достичь важных успехов.

По словам экспертов ISW, 1 декабря Шойгу сказал, что россияне захватывают "более выгодные" позиции. При этом чиновник отметил бригады, которые, как предполагают, действуют в восточных районах Украины.

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"Российские официальные лица намеренно вводят в заблуждение, называя эти наступательные действия частью "активной обороны"", — отмечается в отчете.

Аналитики считают, что российскому командованию следовало бы преследовать определенную оперативную цель, если бы они открыто заявили, что пытаются захватить Авдеевку. Однако пока в Минобороны РФ не уверены в способности захватчиков трансформировать достижения тактического уровня в оперативно значимые успехи.

Война в Украине - бои за Авдеевку

Недавно сообщалось, что оккупанты продвинулись в районе Авдеевки и Старомайорского. По словам экспертов, Авдеевка сейчас напоминает Бахмут 8-месячной давности.

Аналитики группы DeepState сообщали, что враг пытается лезть любым способом. Он прячется от поражения артиллерии, FPV-дронов в остатках домов, ищет подбитую технику, вырывает норы. Там территория усеянная трупами.

Российские оккупанты показали масштабы боевых действий на Авдеевском направлении. Посадки под городом уничтожены дотла, с деревьев вокруг остались лишь стволы.

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