В сети есть подтверждение, что оккупанты захватили украинские окопы, перед которыми была линия фронтта.

Российские войска имеют продвижение в районе Авдеевки и ведут наступление в районе Старомайорского Донецкой области.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), так называемые российские "венкоры" утверждали, что оккупанты продвинулись на запад от железнодорожного полотна возле Степного (3 км северо-западнее Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки).

29 и 30 ноября россияне также утверждали, что их войска продвинулись к северу от промзоны к юго-востоку от Авдеевки и что продолжаются бои вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Видео дня

В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки); восточнее Новобахмутовки (11 км северо-восточнее Авдеевки); Тоненького (7 км западнее Авдеевки).

Тем временем "Суспильне" сообщило, что замерзшая земля возле Авдеевки превратилась в грязь. Это затрудняет работу транспортных средств как российским, так и украинским силам.

Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки. 30 ноября оккупанты продолжили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

На геолокационных кадрах, опубликованных 29 ноября, видно, как силы российского 394-го мотострелкового полка захватывают украинские позиции к юго-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). Раньше линия фронта российских войск была за этими позициями.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили российские атаки южнее Пречистовки (18 км юго-восточнее Великой Новоселки). Несколько российских военных блогеров утверждали, что российские войска захватили несколько украинских позиций вдоль линии Приютное-Старомайорское (15 км к юго-западу до 9 км к югу от Великой Новоселки).

Бои за Авдеевку

Согласно ISW, оккупанты штурмуют Авдеевку с шести направлений. Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.

Согласно геолокационным кадрам, на которые ссылаются аналитики, оккупанты несколько продвинулись северо-западнее Красногоровки в 7 км от Авдеевки и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города.

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