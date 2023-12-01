На кадрах видно, что россиян посылают на мясные штурмы. Впрочем, ВСУ их эффективно уничтожают.

Российские оккупанты показали масштабы боевых действий на Авдеевском направлении. Посадки под городом уничтожены дотла, с деревьев вокруг остались лишь стволы.

Видео из-под Авдеевки снял один из оккупантов. Голос за кадром говорит, что россияне пытаются штурмовать украинские позиции с этой посадки уже восьмые сутки подряд.

Вокруг лежат трупы захватчиков, которых не эвакуируют для захоронения. Оккупант также показал пустые блиндажи, у которых уже некому воевать.

"За эти дни столько ребят полегло", - говорит голос за кадром.

В диалоге с другим оккупантом автор видео отмечает, что на позициях нет не то что еды, а даже воды.

Бои за Авдеевку - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские войска имеют продвижение в районе Авдеевки и ведут наступление в районе Старомайорского Донецкой области.

Согласно ISW, оккупанты штурмуют Авдеевку с шести направлений. Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.

Согласно геолокационным кадрам, на которые ссылаются аналитики, оккупанты несколько продвинулись северо-западнее Красногоровки в 7 км от Авдеевки и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города.

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