Возле Авдеевки Донецкой области сейчас продолжаются тяжелые бои. Ситуация возле населенного пункта очень тяжелая. Оккупационные войска забрасывают позиции ВСУ большим количеством пехоты.
Как сообщили аналитики группы DeepState в отчете на YouTube, враг пытается зайти в Степное. За прошедшие сутки серая зона немного расширилась, но закрепиться россияне не смогли - их разбила артиллерия наших защитников.
"Враг пытается лезть в село любым способом. Он прячется от поражения артиллерии, FPV-дронов в остатках домов, ищет подбитую технику... вырывает норы. Там территория усеяна трупами", - сказал аналитик Роман Погорелый.
Также противник пытается протиснуться и зайти на территорию Авдеевского коксохимического завода. Однако здесь ВСУ также не дают оккупантам закрепиться. В связи с этим оккупационные войска начали использовать новую тактику. Они подвозят технику, чтобы обстрелять здания завода. Речь идет о танках, минометах и другом вооружении.
За последнюю неделю ситуация возле промзоны Авдеевки изменилась, поскольку противник увидел возможность продлить давление. Украинским силам пришлось отступить с некоторых позиций. Активно используются FPV-дроны.
В то же время в районе Северного, Первомайского и Водяного ситуация особо не изменилась. Россияне продолжают атаки, но успехов не имеют. Тяжелая ситуация и в районе Марьянки. В северных пригородах населенного пункта продолжаются атаки, но существенных изменений на линии боевого столкновения нет.
Война в Украине - оборона Авдеевки
Согласно ISW, оккупанты штурмуют Авдеевку с шести направлений. Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.
Согласно геолокационным кадрам показывают, оккупанты несколько продвинулись северо-западнее Красногоровки в 7 км от Авдеевки и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города.