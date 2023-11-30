Для обнаружения украинских позиций оккупанты применяют тактику "мясных штурмов".

Нынешняя ситуация в Авдеевке Донецкой области напоминает события, происходящие 8 месяцев назад в Бахмуте. Россияне не прекращают "мясных штурмов".

Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он подчеркнул, что сейчас россияне давят "особо активно".

"Украинским военным приходится оставлять какие-то позиции. Российская Федерация уничтожает строение за строением, нашим военным банально не за что цепляться. Застройка уничтожается, и военные просто вынуждены откатываться назад. Ситуация начинает напоминать Бахмут ориентировочно 8-месячной давности", – объяснил эксперт.

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Для обнаружения украинских позиций оккупанты применяют тактику "мясных штурмов". После этого российские дроны начинают корректировать огонь по нашим защитникам.

"Волна идет, небольшие группы постоянно модернизируются, модифицируются. Идет первая волна, ее задача подойти максимально близко, заставить наших военных раскрыть свои позиции и начать атаковать российские наступающие части. В это время в небе находятся российские дроны, которые выявляют украинские позиции и начинают корректировать огонь по нашим военным. То есть задача наступающих – выявить позиции, заставить украинских военных раскрыться", – резюмировал Ступак.

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В течение суток на фронте произошло 73 боевых столкновения. Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне атаковали почти по всем направлениям. Больше всего вражеских атак произошло на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Тем временем в Силах обороны юга заявили, що ВСУ уничтожили вражескую огневую установку стоимостю около 40 миллионов долларов. На металлолом пустили самоходный комплекс "Бук-М3" российских оккупационных войск.

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