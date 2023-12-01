В течение последней недели на Авдеевском направлении россияне вели штурмы маленькими бронегруппами, отметил военный.

Российские оккупанты продолжают штурмы Авдеевки Донецкой области. Основное направление для оккупантов – Авдеевский коксохимический завод, рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Шишук.

"Россияне очень хотят заскочить за нашу передовую позицию и там выгрузить пехоту. Они согласны на это жертвовать технику, людей, бронегруппы. Когда танк будет прокладывать дорогу, они хотят проскочить первую позицию и где-то там выгрузить все, чтобы их люди не имели никакой возможности отступить, кроме как вступить в бой. Вот такая тактика", – добавил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Говоря об атаках в районе Авдеевского коксохима, боец заметил, что когда через террикон выезжает вражеская техника, российские захватчики пытаются подъехать вплотную к территории завода.

Видео дня

Шишук отметил, что в течение последней недели на Авдеевском направлении россияне вели штурмы маленькими бронегруппами. Вражеские силы сосредотачивали усилия на направлении Степного.

"Направление было на коксохим. Это направление у них и останется, ибо через террикон к коксохиму идет бетонная дорога, а в направлениях Степного и севернее – поля и грунтовки. Сейчас, когда все размокает, особой возможности туда добраться на технике у них не будет. Эти попытки были неделю назад и несколько дней назад", – пояснил он.

По словам военного, почти все вражеские атаки закончились тем, что назад возвращались максимум одна или две единиц техники противника.

Война в Украине: ситуация на передовой

В течение суток на фронте произошло 67 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины отбили около 60 вражеских атак. Отмечается, что оккупанты вели штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях.

Тем временем Силы обороны удерживают позиции на левобережье Херсонской области. Украинские защитники наносят огневое поражение противнику.

Вас также могут заинтересовать новости: