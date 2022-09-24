Он подчеркивает, что каждый убийца и палач будет привлечен к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что будет освобождена вся территория Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Мы ответим агрессору на все удары: по Запорожью и Харькову по Николаеву, Никополя, по Донбассу, во всех наших городах и регионах. Мы обязательно освободим всю нашу страну - от Херсона до Луганщины, от Крыма, подчеркиваю, до Донетчины", - подчеркнул глава государства.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина не позволит оккупантам остаться безнаказанными.

"Каждый убийца и палач будет привлечен к ответственности за то, что натворил против нас, украинцев", - заверил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Вечером в пятницу, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины от российских оккупантов уже освобождены около 9 тысяч квадратных километров территории нашей страны, около 400 населенных пунктов.

По словам главы государства, такой ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что украинцы на временно оккупированной территории помогают центральной власти.

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