Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что будет освобождена вся территория Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
"Мы ответим агрессору на все удары: по Запорожью и Харькову по Николаеву, Никополя, по Донбассу, во всех наших городах и регионах. Мы обязательно освободим всю нашу страну - от Херсона до Луганщины, от Крыма, подчеркиваю, до Донетчины", - подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что Украина не позволит оккупантам остаться безнаказанными.
"Каждый убийца и палач будет привлечен к ответственности за то, что натворил против нас, украинцев", - заверил Зеленский.
Контрнаступление ВСУ - что известно
Вечером в пятницу, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины от российских оккупантов уже освобождены около 9 тысяч квадратных километров территории нашей страны, около 400 населенных пунктов.
По словам главы государства, такой ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что украинцы на временно оккупированной территории помогают центральной власти.