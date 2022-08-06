МИД Украины решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество принудить Россию освободить и вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"МИД решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в городе Энергодар 5 августа", - говорится в заявлении.

В частности, на фоне циничного видео-заявления президента РФ Владимира Путина на "Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия" об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине, Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте.

"После введения с начала августа 2022 года в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, которые находятся в стадии ремонта, военных грузовиков и внедорожников, наполненных оружием, сегодня состоялись артиллерийские обстрелы территории возле промплощадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС-Запорожская ТЭС", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули украинские дипломаты, возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы.

"Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - подчеркивается в заявлении.

Обстрел Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома", войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Поэтому необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины.

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