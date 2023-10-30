Захватчики давят и пытаются штурмовать позиции украинских защитников.

Российские оккупационные войска под Авдеевкой Донецкой области перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что в ближайшие дни на этом участке фронта ожидается новая волна штурмов врага.

Сейчас ситуация под Авдеевкой сложная. По словам Барабаша, захватчики давят и пытаются штурмовать позиции украинских защитников.

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"Сейчас в основном оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, перебрасывают личный состав с других направлений. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", - рассказал начальник Авдеевской МВА.

Война в Украине - оборона Авдеевки

По данным ISW, российские оккупационные войска готовятся атаковать Авдеевский коксохимический завод, который расположен к северу от города.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что враг накопил на Авдеевском направлении 40 тысяч военных. Обычные солдаты РФ видят огромные потери, начинают отказываться идти на войну умирать. Поэтому, российское командование обманывает, запугивает и даже применяет физическую силу к рядовому составу. Как следствие, последние начали сдаваться в плен, потому что не видят для себя какого-то другого варианта.

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