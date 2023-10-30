Они собрали на этом направлении 40 тысяч солдат.

Российские оккупационные войска готовятся атаковать Авдеевский коксохимический завод, который расположен к северу от города.

Об этом сообщают аналитики ISW со ссылкой на российских военкоров. Отмечается, что захватчики сосредоточили значительную часть своей боевой силы вокруг Авдеевки.

Так, представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун 29 октября заявил, что Россия сейчас имеет 40 тысяч личного состава на этом направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.

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Украинский эксперт Константин Машовец считает, что там даже более 40 тысяч военных. По его словам, на Авдеевском направлении действуют подразделения 12 отдельной мотострелковой бригады, 16 отдельного стрелкового полка мобилизационного резерва, 22 отдельного стрелкового батальона мобилизационного резерва, 11 отдельного танкового батальона, отдельного мотострелкового батальона, и три сводных тактических отряда батальонного уровня, включая подразделения БАРС (Боевой резерв Российской армии) и подразделения "Шторм З".

В то же время аналитики ISW отмечают, что российские военные подразделения, вероятно, неукомплектованы и могут быть батальонами, бригадами или полками только по названию, имея меньшую численность, чем это предполагается в их эшелонах.

Как добавляется, ВСУ, якобы, контратаковали возле Авдеевского породного отвала и возле Спартака.

Война в Украине - ситуация в Авдеевке

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что войска РФ во время атак на город Авдеевка применили суицидальную тактику прорыва, из-за чего за несколько недель потери врага под городом превысили те, которые были понесены в боях за Бахмут и Угледар.

Российское руководство убеждено, что если оккупационная армия одержит победу в боях под Авдеевкой, это заставит Украину пойти на переговоры и согласиться на "заморозку" войны на условиях Кремля.

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