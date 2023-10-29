На это направление стянули до 40 тысяч оккупантов.

Российское военное командование обманывает, запугивает и даже применяет физическую силу к рядовому составу, чтобы заставить своих солдат идти вперед.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он рассказал о признаках того, что намерение россиян с окружением Авдеевки "идет совсем не по плану" оккупантов.

На Авдеевском направлении, куда Россия стянула до 40 тысяч своих солдат, против украинских защитников воюет разного рода пехота, мотострелки, отряды Шторм-Z, БАРС и другие свежемобилизованные силы оккупантов.

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"У врага есть проблема с тем, чтобы его личный состав уже шел вперед. Обычные солдаты (РФ - УНИАН) видят огромные потери, начинают отказываться идти на войну умирать. Поэтому, российское командование обманывает, запугивает и даже применяет физическую силу к рядовому составу. Как следствие, последние начали сдаваться в плен, потому что не видят для себя какого-то другого варианта. Там могут расстрелять, в бою могут убить, поэтому сдаются в плен. Только за вчера было таких 13 человек", - акцентировал Штупун.

Он уточнил, что сдача в плен у россиян "очень тонкое дело" и пока большинство захватчиков захватывают во время боестолкновения, потому что "при сдаче в плен россияне могут застрелить своих же". "Обычно они либо прячутся, а потом выходят где-то, когда наши заходят, либо в бою", - добавил Штупун.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что среди личного состава оккупантов на Авдеевском направлении возросло количество случаев дезертирства.

"У захватчиков фиксируется, что аврально меняют командование некоторых подразделений. Также увеличилось количество дезертиров. Это все признаки того, что попытка окружить Авдеевку идет совсем не по плану",- подчеркнул Штупун.

Он считает, если у российского военного командования сорвутся планы по Авдеевке, то следующим местом сосредоточения всех вражеских усилий станет Марьинка.

"Что касается Марьинки, там ситуация нелегкая. Враг продолжает давить, продолжает штурмовать наши позиции. Это 20-23 атаки в сутки, то есть градус не спадает. Я так понимаю, что если у врага скорее всего ничего не удастся с Авдеевским направлением, то он будет пытаться продать своему народу хотя бы взятие Марьинки", - сказал Штупун.

Ситуация на фронте: последние новости

Сегодня в Генштабе проинформировали, что в течение суток украинские защитники отбили десятки российских атак на нескольких направлениях и не дали оккупантам вернуться на утраченные позиции на Донетчине и Запорожье.

Сообщалось, что с 10 октября потери РФ в Донецкой области, в частности, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", составили почти 6,5 тысяч человек. Также было уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники.

Несмотря на это, россияне пытаются подтягивать на Авдеевское направление резервы, сейчас там насчитывается около 40 тысяч российских военных.

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