Значительная часть российских военных - мобилизованы.

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов и атак на Белогоровку Луганской области.

Это касается и Кременского направления, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Сватовское направление - ситуация более стабильная. Была бы команда, наши защитники могли там продвигаться вперед. В то же время враг увеличивает количество обстрелов и наступлений - как вблизи Кременной, так и в районе Белогоровки. Значительная часть боевиков - новомобилизованные, но россияне бросают в бой в Луганской области и кадровые войска", - рассказал Гайдай.

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Ситуация в Луганской области

Как ранее сообщал УНИАН, в Луганской области усилились атаки врага - оккупанты постоянно устраивают штурмы малыми группами.

По словам эксперта, основные признаки провала наступление российских оккупантов с Луганского плацдарма приобретают вполне обозримые контуры.

СМИ писали, что в районе временно оккупированного Луганска местные жители нашли 42 свежих могилы, в которых могли похоронить наемников частной военной компании "Вагнер". Массовое захоронение обнаружили в начале февраля 2023 года возле поселка Кировка.

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