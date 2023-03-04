По словам Гайдая, паспорта, выдающие в так называемой "ЛНР", имеют ряд ограничений.

Жители оккупированной Луганской области, которые хотели получить настоящий российский паспорт, ездили за документом на территорию РФ.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Жители оккупированной Луганщины, кто хотел получить настоящий паспорт РФ, ездили по документу на территорию России. Потому что паспорта, которые выдают в так называемой "ЛНР", имеют ряд ограничений", - заявил он.

Также он рассказал, что на Луганщине ситуация тяжелая по всем направлениям, самая тяжелая - вблизи Кременной, враг бросил тогда много резервов.

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"Впрочем, россияне несут там огромные потери. На Сватовщине - самая стабильная ситуация", - проинформировал глава ОВА.

Ситуация в Луганской области

По информации Генштаб ВСУ, в Луганской области российские оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских граждан, не имеющих паспорта гражданина РФ.

Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.

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