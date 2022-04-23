Ракеты попали в могилы украинцев и евреев.

Во время сегодняшнего обстрела Одессы ракеты попали в одно из городских кладбищ.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

В результате ракетного обстрела разрушено более 1000 квадратных метров территории кладбища. На фото с места можно увидеть тление территории, обгоревшие деревья и поврежденные могилы.

"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", - прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что обломки ракеты попали на территорию одного из кладбищ в городе и в результате этого была ранена женщина.

Также Геращенко сообщил, что оккупанты попали в могилы украинцев и евреев.

Ракетный обстрел Одессы: что известно

В промежутке между 14 и 15 часами 23 апреля российские военные выпустили несколько крылатых ракет по Одессе. Как сообщили в Воздушном командовании "Юг", они были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 в России с акватории Каспийского моря.

Были уничтожены две вражеские крылатые ракеты и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет.

При этом 2 ракеты поразили военный объект и 2 попали в жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции заявил, что по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых удалось сбить. В результате обстрела погибли восемь человек, 18-20 пострадали.

Известно, что среди погибших - трехмесячный ребенок и мужчина, который сгорел прямо в своем авто возле обстрелянного дома. Из-под завалов спасли нескольких людей.

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