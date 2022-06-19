Оккупанты ударили ракетами по Очакову Николаевской области, в результате погиб один и ранены двое гражданских людей.
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".
Известно, что оккупанты хотели ударить по портовой инфраструктуре. Однако они попали в жилые дома в частном секторе.
"Днем вражеской авиацией нанесен ракетный удар по Очакову. Рашисты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий. Ранены двое и убито одно гражданское лицо", - говорится в сообщении.
Информация об общих потерях и разрушениях в настоящее время уточняется.
Ранее УНИАН уже сообщал, что украинская авиация атаковала скопление техники и склад боеприпасов РФ. Враг также поднимал в воздух свой вертолет, но атака не удалась, рассказали в ОК "Пивдень".
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