Утром было обстреляно 3 общины, вечером - две.

Российские захватчики активно обстреливали территорию Сумщины утром и вечером.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Утром россияне выпустили 25 снарядов по одному из сел Новослободской общины. В результате повреждена линия электропередач и два гражданских дома", - говорится в сообщении.

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Также около 9 утра оккупанты выпустили 35 мин по одному из сел Белопольской общины.

Кроме того, захватчики били из артиллерии по территории Хотинской общины после 10 утра. В частности, в результате минометного огня зафиксировано 15 прилетов. "И это же дополнительно, после утреннего обстрела общины, в результате чего пострадало одно из сел", - заявил Живицкий.

При этом, вечером россияне из минометов обстреливали территорию Знобь-Новгородской общины (всего зафиксировано 16 приходов) и Великописаревской общины (8 приходов из АГС). Также россияне открывали огонь из пулеметов.

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Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.

По его словам, на днях появилась информация о мобилизованных захватчиках возле украинских границ, однако заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.

При этом захватчики продолжают постоянные обстрелы приграничья Сумщины.

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