Захватчики роют окопы и возводят противотанковые заграждения.

Россияне будут новые три линии обороны на территории временно оккупированной Запорожской области. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров для Эспрессо, заграждения разных типов будут сразу на трех направлениях.

"Оккупанты начали строить три новые линии обороны на временно оккупированной территории Запорожской области. Первая линия обороны проходит на границе Запорожской и Донецкой областей. Все как всегда, оккупанты роют окопы и расставляют противотанковые заграждения.

Вторую линию обороны они начали строить между Запорожской и Херсонской областями. Третья же линия обороны строится оккупантами между поселком Мирное и Терпение, которые находятся в 10 км от города Мелитополь", - сказал Федоров.

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Мэр Мелитополя пояснил, что такие действия от оккупантов указывают на отсутствие атакующего потенциала россиян. Россияне панически готовятся к защите.

"Строительство оккупантами новых линий обороны указывает на то, что у них нет никаких возможностей для какого-то наступления. Они готовятся к обороне временно оккупированного Мелитополя. Однако я убежден, что наши Вооруженные силы смогут освободить Мелитополь. Сейчас у оккупантов на временно оккупированных территориях только нарастает паника на фоне новостей о наступлении Вооруженных сил Украины", - добавил Федоров.

Текущая ситуация на оккупированных территориях

В центре национального сопротивления сообщили, что россияне планируют вывезти украинцев с временно оккупированных территорий в отдаленные регионы РФ. Это захватчики хотят оформить с помощью фейковых судов.

На Херсонщине коллаборанты готовятся к выборам. Они должны состояться осенью 2023-го года.

Недавно мэр Мелитополя заявил, что оккупанты хотят организовать провокацию во время так называемого "жеста доброй воли". Под прицел захватчиков попали коллаборанты, которых нужно ликвидировать при отступлении.

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