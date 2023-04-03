В Госреестр РФ внесли региональные отделения трех партий в Мелитополе и Геническе.

На оккупированных территориях Херсонской области коллаборанты готовятся к выборам.

Как сообщает спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале, Россия хочет провести незаконные выборы на левобережной части Херсонской области осенью 2023 года.

"Пока в российский госреестр внесены региональные отделения только трех партий с юридическими адресами в "столицах новых территорий" - Мелитополе и Геническе: "Единой России", "Коммунистической партии Российской Федерации" и "Либерально-демократической партии России", - говорится в сообщении.

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В то же время в нескольких "регионалках" руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма. Назаров отметил, что это может свидетельствовать о нехватке местных коллаборантов, или о недоверии к ним.

Оккупированная Херсонщина - последние новости

Как известно, осенью украинская армия освободила часть оккупированных территорий Херсонской области. Российские захватчики бежали на левый берег и систематически обстреливают деоккупированный Херсон и область.

В начале года в Херсонском облсовете сообщали, что на оккупированной части области остается около 20-30% мирного населения.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на левом берегу оккупанты продолжают бесчинства, в частности присваивают базы отдыха.

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