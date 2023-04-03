Они хотят обвинить в собственных преступлениях Украину.

Российские захватчики могут убить коллаборантов во время побега из оккупированной Васильевки Запорожской области, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". "С жизнью могут распрощаться предатели, которые слишком много знают и могут свидетельствовать против рашистского режима в судах", - сообщил мэр.

По его словам, под наибольшей угрозой представители местных оккупационных администраций и полицаи. В их убийстве захватчики хотят обвинить Украину. "Что ж, мы давно предупреждали: предатели никому не нужны. За деньги продали Родину, за них же и умрут", - добавил Федоров.

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Оккупация Запорожской области - последние новости

Как известно, российская армия оккупировала часть области и терроризирует местное население. Кроме того, они провели на этих территориях так называемый "референдум" по присоединению к РФ.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в Васильевке они обустроили пыточную, где содержат проукраинско настроенных людей.

По данным мэра Мелитополя, они усилили репрессии на оккупированных территориях, а также заставляют людей получать российские паспорта.

Также в Генштабе сообщали, что российские захватчики отбирают у украинских фермеров зерно.

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