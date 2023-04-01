В ЦНС предупредили об ответственности лиц, которые будут к этому причастны.

Российские оккупанты планируют депортировать украинцев с помощью фейковых судов на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Центр национального сопротивления, страна-террорист уже имеет опыт депортации украинцев из Крыма в отдаленные районы РФ.

"На неделе оккупационная администрация временно оккупированных территорий заявила о создании фейковых судов, которые фактически необходимы для имитации судебного поля. Каждое решение такого суда является юридически ничтожным и с помощью него оккупанты планируют депортировать украинцев в отдаленные районы. Так, суды будут выносить приговоры тем, кого враг подозревает в нелояльности по статье "экстремизм", - пояснили в ЦНС.

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Там подчеркнули, что каждый судья, который будет работать на врага, не избежит ответственности.

Депортация украинцев в РФ

После начала полномасштабной войны РФ против Украины, оккупанты начали массовую депортацию наших граждан. С временно оккупированных территорий в РФ вывозились как дети, так и взрослые. Сейчас известны случаи депортации украинцев из Мариуполя и Олешек в Херсонской области.

По последним данным, украинской власти известно о 19,5 тыс. украинских детей, которые были депортированы оккупантами в Россию, однако эта цифра может быть только началом.

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