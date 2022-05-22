Враг также обстреливал населенные пункты на линии столкновения.

Российские оккупанты пытаются создать условия для наступления на Славянском направлении. Они обстреливали населенные пункты на линии столкновения и безуспешно вели разведку боем.

Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины на своей официальной странице на Facebook.

"На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии соприкосновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили", — сообщили в Генштабе.

Напомним, во вчерашней сводке командование ВСУ предупреждало, что оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении. Видимо, враг предпринимает все более активные действия с целью перейти в атаку.

В Генштабе также рассказывали о готовящемся штурме в районе Лимана. Сегодня на этом направлении рашисты обстреливали позиции ВСУ, а также населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва

На востоке в целом продолжаются ожесточенные бои. За прошлые сутки на Донбассе ВСУ отразили девять атак врага и уничтожили более тридцати единиц техники оккупантов. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, самая сложная ситуация на фронте — в направлении Бахмута.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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