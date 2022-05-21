В течение дня враг совершал активные обстрелы населенных пунктов в этих операционных районах.

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты сейчас готовятся возобновить наступление на Славянском направлении и планируют перейти в атаку в районе Лимана.

Такими данными поделился пресс-центр Генштаба в свежей сводке с фронта на своей официальной странице на Facebook.

"Продолжается подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на Славянском направлении. В течение дня враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Великая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области", — сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении тоже идет подготовка к атаке. Враг вел наступательные действия в направлениях населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Поддержку пехоты осуществляла авиация и артиллерия, однако успеха оккупанты не имели.

Напомним, в Восточной операционной зоне ежедневно точатся ожесточенные сражения. За прошлые сутки военные из группировки Объединенных сил отбили на Донбассе 11 атак. В результате украинские защитники уничтожили 30 единиц техники, включая 8 танков и 3 артиллерийские системы. Командование РФ стремится всячески компенсировать потери своего войска: проводит скрытую мобилизацию и готовит резервы из состава 36-й общевойсковой армии.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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