Советник главы ОП назвал ситуацию "неприятной".

Война в Украине вошла в третью, решающую фазу. Сейчас самая сложная ситуация на фронте – в направлении Бахмута, куда армия РФ в течение последних двух суток активно перебрасывает дополнительные силы.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, россияне пытаются наступать к западу и северу от Попасной. Арестович назвал ситуацию "неприятной", учитывая степень истощения наших военных и тот факт, что оккупанты пытаются перерезать трассу на Бахмут для того, чтобы, фактически, окружить украинскую группировку.

Россияне пытаются выйти на админграницы Луганской области

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 21 мая. В течение дня вражеские войска наносили огневое поражение всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям ВСУ. Также были нанесены удары по Врубовке и Бахмуту.

Помимо этого российское командование ведет подготовку к наступлению на Славянском и Лиманском направлениях. В течение дня враг совершал активные обстрелы населенных пунктов в этих операционных районах.

Напомним, российские войска уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском. Это уже второй раз, когда оккупанты разрушают именно этот мост. Первый раз оккупанты разбили его в 2014 году.

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