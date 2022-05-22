Захватчики хотят выйти на административные границы Луганской области.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба по российскому вторжению.

Также на Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций Сил обороны вдоль линии соприкосновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закитное, Озерное и Дубрава. Продолжал огневое воздействие на позиции подразделений Сил обороны.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работы по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии соприкосновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

На Харьковском направлении враг в течение суток активных действий не проводил. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

В Черноморской и Азовской морской зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокировки гражданского судоходства.

Как сообщал УНИАН, российские войска на территории непризнанного Приднестровья находятся в повышенном состоянии боеготовности. Более того, они начали проверку местных вооруженных формирований.

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